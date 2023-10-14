Упала с капота автомобиля: во Львовской области трагически погибла 19-летняя девушка

На Львовщине произошло трагическое ДТП. 19-летняя девушка каталась на капоте автомобиля "ВАЗ", которым управлял ее нетрезвый знакомый. Во время движения автомобиля девушка упала на дорогу, получила травму головы и скончалась. Водитель скрылся с места аварии.

Об этом сообщила Нацполиция Львовской области.

К правоохранителям поступило обращение, что на дороге люди увидели тело девушки. На месте происшествия работали правоохранители и установили личность погибшей – ею оказалась 19-летняя местная жительница. Травмы, обнаруженные на теле девушки, были нехарактерны для наезда авто, однако, как в дальнейшем установили правоохранители, погибла она в результате ДТП.

Автомобиль правоохранители разыскали и изъяли на штрафплощадку. Водитель задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Как сообщалось, в Хмельницкой области автомобиль скатился со склона и насмерть переехал женщину. От травм 61-летняя пострадавшая погибла на месте.

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