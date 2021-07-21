Упал с моста: во Львовской области утонул рыбак (фото)

Упал с моста: во Львовской области утонул рыбак (фото)

Тело мужчины достали из воды спасатели.

В озере Щирек в с. Навария Львовской области утонул рыбак. Тело мужчины водолазы извлекли из воды сегодня утром, 21 июля.

Об этом сообщила Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области.

По предварительным данным, погибший перед трагедией был в состоянии алкогольного опьянения.

"В 6:20 было поднято тело потерпевшего 1966 года рождения, жителя с. Поршна, который, будучи навеселе, рыбачил и с мостика упал в воду", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями.

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