Упал с моста: во Львовской области утонул рыбак (фото)

Тело мужчины достали из воды спасатели.
В озере Щирек в с. Навария Львовской области утонул рыбак. Тело мужчины водолазы извлекли из воды сегодня утром, 21 июля.
Об этом сообщила Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области.
По предварительным данным, погибший перед трагедией был в состоянии алкогольного опьянения.
"В 6:20 было поднято тело потерпевшего 1966 года рождения, жителя с. Поршна, который, будучи навеселе, рыбачил и с мостика упал в воду", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями.