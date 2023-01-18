Уникальный случай: во Львове спасли роженицу, потерявшую 2 литра крови из-за редкой аневризмы

У женщины внезапно разорвалась яичниковая артерия, из-за чего она потерявшла два литра крови.

Хирурги львовской больницы Святого Пантелеймона спасли 41-летнюю роженицу, у которой после рождения пятого ребенка разорвалась яичниковая артерия. Женщина потеряла два литра крови.

Об этом сообщается на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

"Это – уникальный случай. В украинских научных источниках информация о таком расположении аневризмы отсутствует, в англоязычных — описано около 22 случая", — отмечают медики.

Татьяна родила сына в одном из роддомов Львова. Но на третьи сутки, встав ночью покормить малыша, почувствовала внезапную нестерпимую боль в животе и позвала на помощь.

Каретой скорой женщину срочно доставили в больницу Святого Пантелеймона. Компьютерная томография показала: у роженицы разорвалась аневризма яичниковой артерии. Аневризма, то есть утолщение сосуда, было размером 3х5 см. У женщины началось сильное кровотечение.

"Из-за необычного расположения аневризмы – Татьяна потеряла два литра крови – вся кровь собралась в забрюшинном пространстве между позвоночником и внутренними органами, образовав гигантскую гематому. Это, собственно, спасло женщине жизнь, ведь дало время довезти ее в больницу. Однако, под давлением гематомы, оболочки забрюшинного пространства в любой момент могли разорваться. Это привело бы к внезапной остановке сердца. Оперировать надо было безотлагательно", — рассказывают в медицинском объединении.

Татьяну оперировали два часа. Врачам удалось остановить кровотечение. Вместе с аневризмой пришлось удалить женщине левый яичник.

В реанимации Татьяна провела четыре дня. Затем ее перевели в палату Центра хирургии.

"За неделю женщина уехала домой, где ее очень ждали новорожденный сынишка и вся семья", — рассказали в медицинском объединении.

Через неделю после операции Татьяну выписали домой, фото/Первое медицинское объединение Львова

Напомним, военные врачи провели уникальную операцию, достав из тела раненого защитника неразорвавшуюся часть гранаты. Во время операции за ситуацией наблюдали саперы, готовые вмешаться при необходимости. Сам кусок застрял рядом с сердцем военного.

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