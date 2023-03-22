Уникальный случай: во Львове тройню, которую удалось доносить до 35 недель беременности, выписали домой (фото)

Малыш уже на грудном вскармливании.

Во Львове успешно выписали тройню сестер, которых удалось доносить до 35 недель беременности. Две девочки родились с весом 2450 г, а третья кроха – 2480 г.

Об этом сообщили в Львовском областном клиническом перинатальном центре.

По словам директора заведения Марии Малачинской, будущая мама Татьяна находилась в отделении экстрагенитальных заболеваний и акушерской патологии от 32 недель беременности.

Мария Малачинская отметила, что случай этот уникален.

"Матери удалось доносить до 35 недель беременности", – сообщила медикиня.

Также известно, что девочки родились в результате кесарева сечения.

"Тройня осмотрена смежными специалистами, налажено грудное вскармливание. Желаем малышей беззаботного детства в цветущей Украине", – пожелала Мария Малачинская.

Напомним, в детском центре кардиологии хирурги спасли сердце двухлетнему мальчику Ване.

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