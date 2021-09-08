Уникальные авторские часы львовских мастеров внесли в список самых ценных в Европе: фото

Часы с жакемаром расположеы на ратуше Бродовского городского совета.
Часы с жакемаром, что стоят на башне Бродовского городского совета, попал в список самых ценных в Европе по версии французского сайта Notre Patrimoine horloger.
Эти часы являются уникальньним произведением львовского часовщика Алексея Бурнаева и скульптора Романа Габы. Механизм установили на городскую ратушу прошлого года.
В часовой комплекс входят: часы, колокол, герб и подвижная фигура казака с пушкой.
Три раза в день атаман "выходит" из ратуши, чтобы протрубить в 9 часов утра "Червону калыну", Гимн Украины в 12 часов и европейский гимн в 18 час.
Прохожие уже называют бродовские часы с жакемаром одной из самых интересных прелестей города, информирует пресс-служба городского совета.
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