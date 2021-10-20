Уничтожил 60 крестов: во Львовской области будут судить 20-летнего парня, который надругался над могилами военных

Уничтожил 60 крестов: во Львовской области будут судить 20-летнего парня, который надругался над могилами военных

Материальный ущерб из-за действий подозреваемого правоохранители оценили в 1 млн грн.

В г. Стрый Львовской области 20-летний парень уничтожил 60 крестов на могилах Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии.

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Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

Инцидент произошел на старом кладбище города Стрый еще в июле 2021 г. года, однако расследование дела закончилось в октябре. По данным следствия, 20-летний парень, будучи в состоянии наркотического опьянения, уничтожил 60 крестов на могилах военных. Правоохранители отметили, что размер материального ущерба из-за действий подозреваемого составляет 1 млн грн.

20-летнего жителя. Стрый обвиняют в надругательстве над могилами умерших (ч.4 ст.297 УК Украины). Правоохранители завершили досудебное следствие и передали дело в суд. Парню грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области мужчина раскопал могилу на кладбище.

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