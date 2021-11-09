Умерла до приезда медиков: во Львовской области осудили мужчину, который жестоко убил беременную жену

Женщина скончалась еще до приезда медиков.
Во Львовской области к 13 годам лишения свободы приговорили 29-летнего мужчину, который жестоко убил свою беременную жену.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
Трагедия произошла в одном из сел Золочевского района. Следствие установило, что мужчина на Святвечер в 2018 году, будучи нетрезвым, жестоко избил свою беременную жену, а затем задушил ее. Потерпевшая скончалась еще до приезда медиков.
В ноябре 2021 года суд признал 29-летнего мужчину виновным по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.
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