Умер директор Дома ученых во Львове, где произошла "голодная туса"

Роману Славитичу стало плохо в помещении Львовского городского совета.

Сегодня утром, 3 декабря, скончался директор львовского Дома ученых Роман Славитич.

Как сообщает пресс-служба ЛГС, Роману Славитичу стало плохо в помещении Львовского городского совета.

"По словам очевидецы, работающей в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что у него нездоровый вид и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание. Работники вызвали скорую и начали сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического внешнего дефибриллятора", – говорится в сообщении.

Прибывшие медики пытались реанимировали директора Дома ученых и в течение часа боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Роману Славитичу было 75 лет.

Напомним, на днях во Львове закрыли Дом ученых, где в день траура произошла скандальная эротическая вечеринка – "голодная блогерская тусса". В День памяти жертв Голодоморов известный блоггер-миллионник Александр Залиско организовал роскошное празднование с элементами эротики в городском Доме.

На резонансную вечеринку пришли многие украинские блоггеры, среди присутствующих был и Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина".

После всеукраинского скандала гости на своих страницах в соцсетях начали извиняться за "голодную тусу". Именинник Александр Залиско рассказал, что устроил празднование этого дня "из-за тупости и невнимательности". Также он убеждает, что и у вечеринки не было названия, а то, что сейчас расходится в Сети "Голодная туса" — это якобы просто выдернутая из контекста фраза.

На блогера составили протокол, а дело передали в суд. Он готовится уплатить штраф от 17 тысяч гривен. Кроме этого, многие известные компании после скандала отказались от сотрудничества с блоггерами-гостями.

В свою очередь заместитель львовского директора Дома ученых Василий Мастикаш, сдавший здание в аренду, заявил, что его обманули. Его якобы заверили, что будут праздновать "обычный день рождения". На мероприятии должны были присутствовать только 40 человек, в то время как было более 100 человек, а вечеринка больше напоминала какую-то эротику. Заместитель директора признался, что и сами они не учли годовщину Голодомора, ведь договор об аренде помещения подписывали еще в октябре.

В результате Дом ученых временно закрыли за нарушение карантинных требований.

Во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная "голодная тусовка" | Новости Украины

Читайте также: