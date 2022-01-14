Умер через 15 секунд: в Трускавце 30-летний мужчина жестоко убил своего начальника на глазах его дочери

Умер через 15 секунд: в Трускавце 30-летний мужчина жестоко убил своего начальника на глазах его дочери

Погибший был руководителем местного водоканала, а его убийца был его подчиненным, обычным работником. Между ними был длительный конфликт.

В Трускавце Львовской области на рождественские праздники 30-летний мужчина убил своего 51-летнего соседа, который еще был и его начальником. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого младший зарезал старшего прямо у себя во дворе.

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Как сообщают "Чрезвычайные Новости" со ссылкой на полицию области, война между соседями началась больше года, однако их родные отказываются называть причины.

Погибший мужчина был заместителем руководителя местного водоканала, а сосед был подчиненным, обычным работником.

Последние полтора года между мужчинами был длительный конфликт, и это не из-за работы. В полиции говорят, что у них были личные неприязненные отношения.

"Соседи между собой воевали", – добавили в полиции.

Известно, что в день трагедии 30-летний злоумышленник подошел к дому своего начальника и умышленно швырнул в окно камни. Когда мужчина вышел на улицу, между ними завязался спор, и уже через несколько минут мужчина зашел во двор обидчика.

Там подчиненный и ударил его собственным ножом.

Странный шум услышали односельчане, после чего дочь 51-летнего раненого, которая и стала свидетелем убийства, начала кричать на всю улицу и умоляла о помощи.

На теле покойного медики обнаружили два ножевых ранения прямо в сердце: мужчина скончался буквально через 15 секунд.

Во дворе злоумышленника до сих пор залито все кровью. Мужчину уже взяли под стражу без права залога. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Следователи открыли уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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