Улетел на несколько метров: во Львове водитель на скорости сбил насмерть мужчину на "зебре" (видео)

На месте происшествия находится супруга погибшего мужчины.
Сегодня, 4 ноября, возле Яновского кладбища во Львове водитель автомобиля Toyota сбил насмерть пешехода. Аврария произошла около 14:45, сообщает "Варта 1".
Жуткий момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Внимание! Уязвимым и несовершеннолетним лицам не рекомендуется просмотр записи.
“Мужчина шел из магазина, переходил дорогу. Успел дойти до середины дороги, однако двигавшийся левой полосой водитель не увидел его, не успел среагировать, соответственно совершил наезд. Мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи" – говорится в сообщении.
На месте происшествия находятся парохранители, сбивший пешехода водитель, а также и жена погибшего. Они ждут следователя.
По предварительным данным, водитель авто был трезв.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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