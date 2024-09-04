"Укрзализныця" заявила об обесточивании на Львовщине: что с движением поездов

В "Укрзализныце" сообщили о нескольких временных обесточениях, в частности, во Львовской области.

Об этом говорится в заявлении компании в Сети.

"Имеем несколько временных обесточений, в частности, на Львовщине", — указали в "Укрзализныце".

Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляются поезда:

№59 Киев-Чоп,

№ 91 Киев-Львов,

№ 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,

№ 11 Одесса-Львов,

№ 149 Полтава-Черновцы,

№ 746 Львов-Киев,

№368 Ужгород-Ковель

В компании добавили, что продолжают движение по всем регионам.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска устроили атаку на Львов. В результате атаки повреждены жилые дома, возникли пожары. Пока известно о 6 пострадавших.

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