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"Укрзализныця" заявила об обесточивании на Львовщине: что с движением поездов

"Укрзализныця" заявила об обесточивании на Львовщине: что с движением поездов

Поезд / Фото: commons.wikimedia.org

Ряд поездов отправляется с минимальными задержками.

В "Укрзализныце" сообщили о нескольких временных обесточениях, в частности, во Львовской области.

Об этом говорится в заявлении компании в Сети.

"Имеем несколько временных обесточений, в частности, на Львовщине", — указали в "Укрзализныце".

Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляются поезда:

  • №59 Киев-Чоп,
  • № 91 Киев-Львов,
  • № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,
  • № 11 Одесса-Львов,
  • № 149 Полтава-Черновцы,
  • № 746 Львов-Киев,
  • №368 Ужгород-Ковель

В компании добавили, что продолжают движение по всем регионам.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска устроили атаку на Львов. В результате атаки повреждены жилые дома, возникли пожары. Пока известно о 6 пострадавших.

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