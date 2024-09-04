"Укрзализныця" заявила об обесточивании на Львовщине: что с движением поездов

Ряд поездов отправляется с минимальными задержками.
В "Укрзализныце" сообщили о нескольких временных обесточениях, в частности, во Львовской области.
Об этом говорится в заявлении компании в Сети.
"Имеем несколько временных обесточений, в частности, на Львовщине", — указали в "Укрзализныце".
Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляются поезда:
- №59 Киев-Чоп,
- № 91 Киев-Львов,
- № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,
- № 11 Одесса-Львов,
- № 149 Полтава-Черновцы,
- № 746 Львов-Киев,
- №368 Ужгород-Ковель
В компании добавили, что продолжают движение по всем регионам.
Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска устроили атаку на Львов. В результате атаки повреждены жилые дома, возникли пожары. Пока известно о 6 пострадавших.
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