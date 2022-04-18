"Укрзализныця" временно изменила график движения поездов из Львова в Хелм и Черновцы

Пассажиров просят учесть временные изменения.

"Укрзализныця" временно изменила график движения поездов, курсирующих по маршруту Львов – Черновцы и Львов – Хелм.

"В связи с проведением технического обслуживания дизель-поездов ДПКр-3 имеет временные изменения расписание движения региональных поездов, курсирующих в сообщении Львов — Черновцы и Львов — Хелм", — говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

В частности, 19 и 21 апреля региональный поезд № 816/815 сообщением Львов – Черновцы будет курсировать только до станции "Коломыя", в указанные дни назад этот поезд из Черновцов во Львов не будет возвращаться.

20 и 22 апреля поезд 816/815 будет отправляться во Львов со станции "Коломыя", в эти дни поезд 816/815 сообщением Львов — Черновцы не будет курсировать.



Кроме того, 20 апреля не будет курсировать поезд № 814/813 сообщением Львов – Хелм, а 21 апреля не будет курсировать поезд № 814/813 сообщением Хелм – Львов.



"Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании путешествий в указанных сообщениях", — говорится в сообщении.

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