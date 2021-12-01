"Укрзализныця" планирует запустить новый поезд из Львова в Черновцы

Представители "Укрзализныци", Львовской и Черновицкой области уже достигли соответствующих договоренностей.
"Укрзализныця" планирует запустить новый поезд производства Крюковского вагоностроительного завода. Новый поезд будет курсировать по маршруту "Львов-Тернополь-Черновцы-Коломыя".
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
"Уже достигнуты принципиальные договоренности между "Укрзализныцей" и Львовской и Черновицкой областями относительно необходимости модернизации перевозок и открытия новых региональных маршрутов. На Прикарпатье развивается промышленность и туристическая отрасль. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры для региона чрезвычайно важно, ведь инвесторов в первую очередь интересуют дороги и возможность перевозок", — объяснила Онищук на своей странице в Facebook.
Напомним, "Укрзализныця" запустила "Дунайский экспресс", который будет ежедневно курсировать по маршруту Измаил – Одесса.
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