Женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи на Львовщине: что известно

В результате укуса змеи на Львовщине 41-летняя женщина находится в реанимации.

Змея / Иллюстративный фото

Во Львовской области произошла чрезвычайная ситуация из -за укусившей женщину змеи. Пострадала в реанимации.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Что произошло

15 апреля около 14:41 в реанимационное отделение Бродовской центральной городской больницы госпитализировали жительницу города Броды 1985 года рождения. У нее диагностировали укус змеи указательного пальца левой руки и анафилактическую реакцию.

Пострадавшую доставили из села Сидиновка Бродовской общины Золочевского района. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Пока обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее подобный инцидент произошел в Ровенской области. Мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи. Медики оказали помощь, его состояние оценивали как среднюю тяжесть. Людей призывают быть очень осторожными во время отдыха на природе, особенно в лесах и местах с густой растительностью.

