Во Львове женщина погибла под колесами троллейбуса: подробности трагедии

74-летняя пассажирка выходила из троллейбуса на остановке и попала под колеса другого.
Дорожно-транспортное происшествие произошло, 7 февраля, в 14.10 на конечной остановке "Автовокзал" на улице Стрыйской.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
По предварительной информации департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС, пассажирка 1951 года выходила из троллейбуса №23, после чего попала под колеса.
Пострадавшую каретой скорой помощи везли в ближайшее медицинское учреждение, однако, к сожалению, она скончалась по дороге в больницу.
На месте происшествия работают правоохранители и представители службы безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс".
Водитель троллейбуса находится в шоковом состоянии.
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