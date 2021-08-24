Во Львове третий год подряд состоялся Марш непокоренных (видео)

К событию присоединились военные, волонтеры, семьи героев и активные львовяне.
Во Львове уже третий год подряд проходит Марш непокоренных. Он начался на Лычаковском кладбище 24 августа в 9.00.
Об этом сообщил Львовский городской совет.
Участники шествия сформировали колонну возле главного входа на кладбище. К событию присоединились военные, волонтеры, представители городской и областной власти, семьи героев и активные жители города.
Сформированная колонна сначала прошла по улицам Мечникова и Лычаковской к Военно-медицинскому клиническому центру Западного региона.
После этого участники марша отправились к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни. Здесь во время вече состоится торжественное поднятие государственного флага и зажигание лампадок.
Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину Независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.