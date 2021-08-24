Во Львове третий год подряд состоялся Марш непокоренных (видео)

Во Львове третий год подряд состоялся Марш непокоренных (видео)

К событию присоединились военные, волонтеры, семьи героев и активные львовяне.

Во Львове уже третий год подряд проходит Марш непокоренных. Он начался на Лычаковском кладбище 24 августа в 9.00.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

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Участники шествия сформировали колонну возле главного входа на кладбище. К событию присоединились военные, волонтеры, представители городской и областной власти, семьи героев и активные жители города.

Сформированная колонна сначала прошла по улицам Мечникова и Лычаковской к Военно-медицинскому клиническому центру Западного региона.

После этого участники марша отправились к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни. Здесь во время вече состоится торжественное поднятие государственного флага и зажигание лампадок.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину Независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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