Шеф-редактор канала "Прямой" пытался незаконно попасть в Польшу через Волынь

Шеф-редактор телеканала "Прямой", родом из Луцка, получил 68 тысяч штрафа, потому что хотел с поддельными документами попасть в Польшу.



Об этом пишут "Волынские новости" со ссылкой на приговор Любомльского районного суда.



"Виктор М. вступил в сговор с неустановленным лицом по изготовлению документов, предоставляющих право беспрепятственного выезда за пределы Украины. Речь идет о временном удостоверении военнообязанного и справке военно-врачебной комиссии. Затем мужчина получил подлог, где указывалось, что он якобы непригоден к службы в войске. Мол, имеет вирусный гепатит С в тяжелой форме", – говорится в сообщении.

Утром 19 февраля 2024 журналист с фейковым диагнозом пытался выехать в Польшу через пункт пропуска железнодорожного сообщения "Ягодин". Но пограничники заметили нарушения в документах.



Обвиняемый на суде признал факт уголовных правонарушений. Его судили по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины, то есть при содействии в подделке документов и использовании таковых. Известно, что мужчина впервые привлекается к криминалу, характеризуется положительно, имеет на содержании ребенка.

Мужчина работал шеф-редактором на телеканале "Прямой".

В итоге суд признал Виктора М. виновным и назначил ему 68 тысяч гривен штрафа.

Напомним, СБУ разоблачила масштабную схему для уклончан в частном львовском университете.

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