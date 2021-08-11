Младший убил старшего: житель Львовской области зарезал родного брата и вызвал копов (фото)

Между родными братьями возник конфликт, который завершился смертью.

В Новом Роздоле Львовской области 44-летний местный житель убил своего родного брата. О содеянном мужчина сам заявил в полицию во вторник, 10 августа, в 08:20 утра.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили тело 48-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, в частности, колото-резаной раной в области грудной клетки. Полицейские установили личность злоумышленника — 44-летнего брата погибшего", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого младший брат нанес старшему удар ножом в область груди, от чего тот скончался на месте происшествия.

Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, во Львовской области мужчина избил и утопил в пожарном водоеме свою знакомую.

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