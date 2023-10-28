Львовская архиепархия УГКЦ запретила снимать клипы в церквях без разрешения архиепископа

Львовская епархия Украинской греко-католической церкви запретила съемку клипов в своих храмах.

Такое решение принято после выхода клипа группы "Жадан и Собаки" и Кристины Соловий на песню "Сердце", которую частично снимали в храме святого апостола Андрея.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Причиной возмущения священников является то, что видео использовали кадры поцелуя однополой пары. Приход Святого Андрея отцов Василиан извинился за это, но в УГКЦ считают такие действия недостаточными.

На сайте Львовской епархии в пятницу, 27 октября, было опубликовано заявление архиепископа и митрополита Львовского Игоря Возьняка.

"Отмечаю, 27 октября Василианский Чин не провозглашал ни одного другого официального заявления, кроме извинения за допущение съемок клипа в храме святого апостола Андрея. Архиепархиальное правительство строго осуждает действия, которые произошли в храме святого апостола Андрея. В дальнейшем, без благословения местного клипы в храмах! Верные ожидают от монахов Василиан более конкретных действий и надлежащих выводов", – заявил митрополит Игорь.

Отметим, что отцы Василианского Чина 27 октября опубликовали сообщение, где заверили, что не получили никакой выгоды по съемкам клипа. "Отцы Василиане изначально прилагают усилия, чтобы не сеялось уныние и пренебрежение между людьми в результате неспешности наших монахов — поэтому мы просим прощения", – написали василиане.

Напомним, певица Кристина Соловий и писатель Сергей Жадан выпустили клип на совместную композицию "Сердце", съемки которого проходили, в частности, в церкви св. Андрея Первозванного. Однако как только работа увидела свет, представители церкви попросили Соловий и Жадана удалить его. Свою просьбу они аргументировали тем, что он якобы "пропагандирует антихристианские ценности и нарушает сущность и сценарий клипа, о которых сообщили церкви".

Отец Юрий записал видеообращение к Соловой и Жадану, в котором объяснил, что "не так" с их клипом. Судя по видео, которое отец Юрий разместил у себя в Facebook, церковь не хочет быть причастной к видео, где показана однополая любовь.

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