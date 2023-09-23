Избиение в Самборском ТЦК: пострадавший мужчина переживает за жизни свою и отца

После обнародования видео с избиением в ТЦК и СП приехало ДБР и скорая, сотрудники ДБР допросили пострадавшего под запись, как все было.

Мужчина, которого избил военный ТЦК и СП Самбора во Львовской области, рассказал, что переживает за жизни свою и отца.

Видео он опубликовал в TikTok.

"С тех пор, как я приехал в Старый Самбор, я жил в машине. Сегодня меня пригласили на базу отдыха, там будут у меня интервью брать, буду рассказывать потихоньку. Никто меня не запугивал, я остался в Старом Самборе. Переживаю конечно за жизнь и отца, и себя. Есть некоторые нюансы", — говорит он.

Мужчина объяснил, что защищал свою жизнь в тот момент, когда его избивали.

"Мне пришлось выставить это видео, я людей попросил. Без этого видео, мы понимали, что я оттуда не выйду и те люди, которые снимали. Я их предупредил, что лишатся и телефона, и всего. 6-7 дней я там пробыл. До сих пор нет ни телефона, ни паспорта у меня - не отдают", — отметил он.

Избиение в Самборском ТЦК: детали дела

21 сентября Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения работникам Самборского ТЦК, которые незаконно удерживали и издевались над двумя мужчинами.

19 сентября в Сети появилось видео, на котором в ТЦК и СП Самбора во Львовской области военный с пистолетом в руках жестоко бьет мужчину.

Так, заместителю начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и другому военнослужащему-водителю этого центра, подозреваемых в незаконном лишении свободы и пытках двух граждан, избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на два месяца без ношения электронного браслета.

Как оказалось, заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и СП, а также военнослужащий-водитель этого отдела более недели удерживали в помещении центра двух мужчин, пытаясь заставить их "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации.

Впоследствии стало известно, что на видео – уклонисты, пытавшиеся незаконно пересечь границу. На видео жители Харькова и Кривого Рога, пытавшиеся незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

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