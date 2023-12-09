Двое пациентов умерли, семеро лишились глаз: люди расхлебывают последствия роковой инъекции в Чорткове

Почти 10 месяцев прошло с тех пор, как в результате рутинной медицинской процедуры 22 пациента больницы в Чорткове Тернопольской области потеряли зрение. С тех пор двое пациентов скончались, еще семь удалили глаза. Остальные пострадавшие, несмотря на бесконечные попытки, так и не смогли вернуть себе зрение.

И даже вопреки резонансу и вопиющей всей ситуации, медики, уколовшие пациентам препарат неизвестного происхождения, продолжают работать, а никаких обвинений им до сих пор официально не выдвинули. Как развивается расследование масштабного случая медицинской халатности, сообщает сайт "Тернополяне".

Напомним, 16 февраля 2023 года офтальмологи Чертковской центральной городской больницы провели плановые инъекции в глаза 22 пациентам. Уже через несколько часов все пациенты почувствовали острую боль и жжение в глазах и начали резко терять зрение. Всех их доставили в Тернопольскую областную клиническую больницу. Там им диагностировали острый эндофтальмит. Тогда в Тернополе были проведены срочные операции всем пациентам. К сожалению, ни одна из них не была успешной и состояние пациентов не улучшилось.

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Журналисты не дали делу "залечь на дно" и уже в марте расследование NGL.media показало, что чертовские медики использовали для инъекций поддельный препарат "Алтузан" неизвестного происхождения. Когда полиция начала расследование этого дела, изъяла препарат на экспертизу, чтобы узнать, был ли он инфицирован.

Что известно о состоянии пациентов

В целом, сейчас ситуация выглядит очень неутешительно: двое пациентов умерли из-за проблем со здоровьем, возникших после инъекции сомнительным препаратом – 65-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Еще семь пациентам, по словам их родственников, пришлось удалить глаза, ведь инфекция продолжала распространяться, а это вызывало невыносимую боль и риск дальнейшего заражения, пишет NGL.media.

"Мы лечились в Институте Филатова в Одессе и и в Тернополе, даже заменили хрусталик на левом глазу. Но потом снова стало хуже, у мужчины начались страшные боли в голове и во всем теле. Поэтому в августе ему пришлось удалить левый глаз. Потом начались проблемы с правым глазом (глаукома) и с состоянием здоровья в целом, ведь во время лечения пришлось принимать гормоны, сейчас он видит правый глаз на 0,04%, но с линзой, которую ему подобрали врачи, может видеть до 8%. вы понимали: когда я ему даю есть, то он тарелку видит, а где ложка – уже нет", – рассказала Галина, жена 47-летнего Ореста Зрайчика, одного из пострадавших в результате действий медиков в Чорткове.

Сейчас состояние мужчины существенно ухудшилось: у него есть проблемы с внутренними органами, сосудами и до сих пор продолжается борьба за единственный уцелевший глаз. Уже по состоянию на сегодняшний день семья, по словам Галины Зрайчик, потратила на лечение около 500 тыс. грн, из которых 50 тыс. грн компенсировала Ирина Данчук – один из трех медиков, непосредственно проводивших инъекции.

Неутешительная ситуация, хотя и получше, у некоторых других пациентов. Так, 60-летний Ярослав Моздир, которому укололи "Алтузан" в один глаз, рассказал, что ему поставили новый хрусталик, но позже он снова начал плохо видеть, и глаз еще долго пришлось лечить.

"Сейчас у меня дела более-менее хорошо. Недавно был у врача, и я вижу таблицу и с расстояния двух метров, но только первую строчку. Вижу все в тумане, и хоть у меня ничего не болит, но особенно состояние не лучше", – поделился Ярослав Моздор.

Но вот у других пациентов зрение не восстановилось.

"Мой муж не видит и видеть не будет. Его несколько раз оперировали в Тернополе и Одессе, но инфекция постоянно возвращалась. Сейчас врач нам говорит, что состояние глаза спокойное, но видеть оно уже не будет", — рассказывает Галина, жена 57-летнего Николая Кучера, которому также укололи "Алтузан" в один глаз.

Уже 10-ый месяц мучается Иосиф Вербицкий. Никто из врачей не берется давать ему какие-либо надежды или прогнозировать улучшение ситуации со зрением.

"В октябре ему сделали третью операцию, перед ней у него случился инфаркт. Сейчас врач говорит, что видеть на глаз он уже не будет", — рассказала жена потерпевшего Леся Вербицкая.

Все пациенты лечатся за свой счет

Все пациенты лечатся за свой счет, нам известно лишь об одном выше упомянутом случае существенной финансовой помощи со стороны медиков. Минимально помог пациентам и Чортковский горсовет: там сообщили NGL.media, что выплатили восьми пострадавшим жителям общины 55 тыс. грн (менее 6900 грн каждому).

Что известно о ходе следствия

Все пациенты и их родственники ничего не знают о ходе следствия по уголовному делу, которое полиция открыла еще в феврале через четыре дня после инфицирования. Надеясь все же добиться справедливости, несколько пострадавших пациентов обратились к адвокатам и официально признали потерпевшими по этому делу.

"27 ноября позвонила наша следователя и сказала, что в Харькове уже заканчивается экспертиза и она просит, чтобы я дала дополнительную медицинскую документацию. А по сей день мы ничего вообще о следствии не знали, каждый раз, когда звонили в полицию, нам только говорили: продолжается экспертиза, и это вся информация", – говорит Галина Зрайчик, жена пострадавшего пациента.

В конце ноября удалось получить комментарий от заместителя начальника отдела следственного управления тернопольской полиции Андрея Ивасишина. Он подтвердил, что в управлении ожидают результаты экспертизы Харьковского судебно-экспертного института. Все необходимые для экспертизы материалы были направлены в Харьков еще 25 мая, то есть через три месяца после начала расследования.

"Пациенты проходили лечение в различных медицинских учреждениях. После того, как их состояние более или менее стабилизировалось, были изъяты медицинские документы и направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Эксперты исследуют влияние препарата, которым была сделана инъекция, на здоровье этих пациентов", – объяснил Андрей Ивасишин.

Однако следователь не может даже примерно сказать, сколько еще продлится экспертиза. По его словам, экспертам приходится изучать "очень значительный объем документов", а позже они обратились с ходатайством еще и о дополнительных документах.

"В этом деле мы проводим полный комплекс следственных действий для того, чтобы данное преступление было раскрыто и виновные были привлечены к ответственности", – заверил Андрей Ивасишин.

Срок привлечения к ответственности по этому делу – три года. Почти год прошел.

Кроме того, департамент здравоохранения Тернопольской ОВО провел собственную проверку этого случая.

Однако "результаты клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи" передали в адрес следственного управления тернопольской полиции.

Таким образом, эта информация стала частью уголовного производства и не может быть разглашена без разрешения следователей.

Врачи продолжают работать...

По словам пострадавших пациентов и их родственников, все три врача, которые делали инъекции сомнительным препаратом, завершившимся массовой слепотой, продолжают работать в Чертковской центральной городской больнице.

Будут ли наказаны медики – неизвестно, поскольку администрация больницы также ссылается на тайну следствия.

"Предварительное и неконтролируемое разглашение данных досудебного расследования может не только повлиять на ход досудебного расследования, нанести ущерб полноте и объективности установления обстоятельств уголовного правонарушения, но и интересам потерпевших, подозреваемых и других участников уголовного производства", — считают в Чортковской центральной.

Жена одного из пациентов, потерявших глаз, Ольга Якимец сообщила NGL.media, что получала звонок от адвоката офтальмолога Ярослава Ушия, который тоже непосредственно колол сомнительный препарат в глаза ее мужу.

По словам Ольги, адвокат предлагал определенную материальную компенсацию от имени врача.

"Но мы сказали, что хотим личной встречи с врачом, где можем это обсудить. На этом все и закончилось, больше мы не общались", – сообщила женщина.

Почему пациенты не могут получить компенсации

Поскольку следователи не вручили никакого подозрения по этому делу, пострадавшие пациенты до сих пор не могут подавать гражданские иски на получение компенсаций за полученный материальный и моральный ущерб.

Поэтому приходится ждать, пока продвинется следствие, оформлять инвалидность и решать свои проблемы со здоровьем собственными силами и деньгами.

Напомним, в Киеве в результате действий врача частной клиники серьезно пострадала беременная.

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