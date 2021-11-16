Украли инструменты и даже штаны: в Нидерландах обокрали симфонический оркестр из Львова

Музыканты уже обратились в полицию.
В Нидерландах неизвестные обворовали симфонический оркестр INSO-Lviv из Львова. У музыкантов украли инструменты.
Об этом сообщили на официальной странице симфонического оркестра в Facebook.
Инцидент произошел в Роттердаме, куда оркестр 15 ноября приехал с концертом. Там их автобус обокрали неизвестные.
"Похитили 3 инструмента: гобой, английский рожок и трубу и другие личные вещи. Даже костюмные штаны музыкантов украли", — сообщили в INSO-Lviv.
Музыканты сообщили, что они уже обратились в местную полицию и их инструменты разыскивают.
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