Украинскую обзывала "хрюкомовой", а сограждан — свиньями: во Львове женщина ждала оккупантов и парад РФ

Жительница Львова издевалась над языком и согражданами.

Во Львове разоблачили местную жительницу, которая называла украинцев свиньями, а государственный язык — "хрюкомовой". Также предательница активно поддерживала оккупантов и ждала победу России и "парад" оккупационных войск.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

По данным следствия, жительница Львова от июня 2022 в запрещенной социальные сети "Вконтакте" прославляет Россию и распространяет ложь об ВСУ и украинцах.

Предательница обзывала украинских защитников "извергами" и обвиняла в "издевательствах". Также жительница Львова называла украинцев "свиньями", а государственный язык — "хрюкомовой".

"Кроме того, в своих постах подозреваемая освещала РФ как величественную страну, победа которой будет праздноватся "самым грандиозным парадом", — говорится в сообщении.

Сообщения подозреваемой в соцсетях / Фото: Прокуратура Львовской области

Сообщение подозреваемой / Фото: Прокуратура Львовской области

Женщине инкриминируют совершение умышленных действий, направленных на разжигание национальной розни и оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, в Госдуме депутат родом из Черкасской области призвал запретить украинский язык.

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