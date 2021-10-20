Украинский суд обязал городской совет Львова отдать в Россию останки агента НКВД Кузнецова

Племянница Кузнецова хочет перезахоронить останки дяди в России.

Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал горсовет Львова отдать останки агента НКВД Николая Кузнецова в Россию. Ранее власти Львова из-за российско-украинской войны отказывались это делать.

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Об этом сообщает zaxid.net.

Родственники Кузнецова требовали от Львовского городского совета позволить им перезахоронить останки агента НКВД в г. Екатеринбург, что в России. Однако мэр Львова Андрей Садовый объяснил, что он не может этого позволить пока в России плену находятся граждане Украины. Также Львовский городской совет просил Министерство иностранных дел и СБУ дать свои выводы относительно возможного перезахоронения Николая Кузнецова в России.

В то же время племянница советского агента НКВД Маргарита Брюханова обратилась в суд с требованием обязать Львовский городской совет разрешить перезахоронение Кузнецова. И Львовский окружной админсуд своим решением обязал городской совет Львова повторно рассмотреть возможность перезахоронения Кузнецова. Тогда россиянка обратилась в Верховный суд Украины. Она требовала обязать власть Львова позволить перезахоронения ее дяди.

Кассационный админсуд решил, что Брюханова собрала все документы, необходимые для перезахоронения ее родственника, а СБУ или Минкульт, к которому обращался городской совет, не имеют полномочий разрешать или запрещать перезахоронения. 15 сентября судья Кассационного админсуда Михаил Смокович обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченскому военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

22 октября исполнительный комитет Львовского городского совета еще раз рассмотрит возможность перезахоронения Кузнецова в России.

Николай Кузнецов — советский диверсант, спецагент-ликвидатор и агент НКВД. Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задачи советской власти, цель которых - вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения.

По одной из версий, Кузнецов вместе с другими советскими агентами в марте 1944 году попали в плен к воинам УПА. Советские агенты изображали из себя дезертиров Вермахта, однако часть из них плохо знала немецкий язык, из-за этого их разоблачили. Считается, что Кузнецов подорвался на гранате, по другой версии — погиб в перестрелке. В том же году ему присвоили звание героя Советского союза.

Напомним, ранее вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Николая Кузнецова.

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