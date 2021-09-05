Украинец пытался тайно завести из Польши сотни IPhone и планшетов, а также тысячу наушников

Среди потенциального "товара" была как новая техника, так и б/у.
На международном автомобильном пункте пропуска "Шегини" на въезде в Украину задержали микроавтобус с крупной партией контрабанды iPhone.
Об этом сообщил Западное региональное управление Госпогранслужбы на странице в Facebook.
Машину, которой управлял 35-летний украинец пограничники вместе с таможенниками решили углубленно проверить.
"По результатам осмотра в багажном отделении автомобиля под б/у запчастями обнаружили: 775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшеты, 73 ноутбуки и 40 ручек", — отметили в ведомстве.
На границе с Польшей обнаружили крупную партию ПРОДУКЦИИ APPLE Сегодня в международный автомобильный пункт пропуска «Шегини» ...Опубликовано Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница субботы, 4 сентября 2021
В общем обнаружили 1738 единиц новой техники, бывшей в употреблении — 594.
Напомним, в прошлом месяце одесские правоохранители в порту "Южный" перехватили партию наркотиков. На этот раз в Украину доставили 50 брикетов с кокаином из Эквадора в ящиках с бананами.