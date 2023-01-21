Украинцы могут потопить "Москву": где и как это можно сделать (видео)

Во Львове "Музей науки" установил необычный аквариум с известным российским крейсером "Москва", утопленным украинскими защитниками в апреле 2022 года. Украинцев приглашают присоединиться к увлекательному занятию.

Об этом сообщает администрация музея.

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"Бей москаля, где видишь. Бей москаля, чё сидишь? Эй! бей москаля, бей-бей москаля! Пусть тебе поможет в этом вся наша земля", — подписали забавно видео.

Музей расположен на улице Стрыйская, 200а. Работает с 10:00 до 20:00. Поэтому каждый желающий украинец может прийти сюда и стать немного Героем, который потопил "Москву", как это когда-то сделали ВСУ.

Напомним, 13 апреля 2022 года по российскому крейсеру "Москва" были нанесены удары ракетами "Нептун". На следующий день Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Позже российское министерство заявило, что "Москва" затонула во время буксировки в Севастополь в условиях шторма.

Впрочем, родители срочников, по неизвестной причине оказавшихся среди членов экипажа флагмана Черноморского флота РФ, продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск в российский Минобороны.

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