Угрозы совершения терактов во Львове: что известно о телеграм-канале, как реагируют правоохранители и власть

Сегодня, 18 сентября, в анонимном телеграм-канале появились сообщения с угрозами совершить теракты в общеобразовательных учебных заведениях города Львова. Они сопровождались фотографиями автоматов и бомб, которые террористы якобы планировали применить для нападений на школьников.

Все, что известно о канале, а также, как реагируют власти и правоохранители – читайте в материале ТСН.ua.

В МВД отреагировали

Как отметили правоохранители, канал, аудитория которого успела достичь 2500 подписчиков, уже заблокирован. Он администрировался с территории РФ. И это не первый случай, когда вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе.

"Безопасности граждан и особенно детей в школах всегда уделяется особое внимание. Правоохранители имеют отработанный алгоритм реагирования в подобных ситуациях и неукоснительно придерживаются его сейчас. Все профильные службы задействованы в пределах компетенции", — говорится в сообщении МВД.

Осуществляются оперативные мероприятия

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что на Львовщине продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений.

"Благодарю правоохранителей за оперативное реагирование. Все профильные службы задействованы в пределах компетенции", — подчеркнул он.

Садовой призвал заблокировать Telegram

По словам мэра Львова Андрея Садового, давать определение всем происходящим на этой неделе событиям во Львове должны правоохранительные органы. Власти и общественность фиксируют то, что видят.

"Неделя началась с того, что злоумышленники разбили одно из центральных кафе города. Сегодня ночью неизвестные подожгли сразу 8 объектов в городе, среди них здание кинотеатра "Дзвін". Далее в анонимных телеграм-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах. Сейчас никто не может сказать точно – это ИПСО или реальные угрозы", – констатирует чиновник.

Он призывает трезво реагировать на устрашения через подобные платформы. Разум должен оставаться холодным.

"Мы не должны поддаваться на провокации. Не будем забывать, что у нас война и она также информационная", — считает Садовой.

С правоохранительными органами договорено, что сегодня они предпримут ряд мер безопасности на территории всех школ города. Однако детали не разглашаются.

"Завтра утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех входящих. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики. Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах!", – акцентировал глава города.

Кроме того, Садовой утверждает: как бы мы ни говорили, что Facebook или Instagram блокируют публикации и ограничивают охват, но такие опасные сообщения там бы очень быстро заблокировали. Чего нельзя сказать о Телеграм.

"Нам действительно стоит начать серьезный разговор об отказе от этого мессенджера на всех уровнях. Убежден, что нет такой платформы, на которой украинцы не смогли бы организовать большие сборы. Просто напомню, с чего началась Революция Достоинства. Прошу присоединиться к этому обсуждению всех лидеров общественного мнения. Осознаю, что пишу это в телеграм-канале, который, очевидно, тоже придется удалить, когда мы вместе к этому придем", – говорит мэр Львова.

Напомним, в Украине только 9% граждан считают, что Telegram следует полностью запретить. 26% считают, что контроль за этим приложением вообще не нужен.

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