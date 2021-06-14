Угрожала ножом и заставила есть бумагу: стало известно, как наказали скандальную учительницу из Львовской области

Учительница оправдывалась, что это была такая шутка и заявила, что класс, в котором произошел скандал, проблемный.

В с. Солонка Львовской области учительница информатики угрожала ученику 7 класса ножом и заставляла съесть бумажного самолетика. Поэтому педагога уволили с работы.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на отдел образования Солонковскую ОТГ.

"17 мая ее отстранили от работы, позже на основании решения комиссии от 25.05.2021 учительнице был объявлен выговор, по состоянию на сейчас учительница информатики уволена с работы", — сообщили в Солонковской ОТГ.

Напомним, в селе Солонка Львовской области учительница информатики размахивала над семиклассником холодным оружием. А все потому, что у парня не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему школьнику писать собственной кровью. Также учительница заставила школьника съесть бумажного самолетика, а затем ножом угрожала отрезать палец.

Как сообщал ТСН.ua, учительница информатики Надежда Богдановна заявила, что это была такая шутка. Перед родителями она извинилась и признала, что поступила не правильно, но и оправдалась, мол дети сейчас не управляемые, а этот класс проблемный.

Новости Украины: во Львовской области учительница размахивала над учеником ножом и советовала писать кровью

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