"Удивительная находка": во Львовской области на дерево повесили мину времен Второй мировой войны

"Удивительная находка": во Львовской области на дерево повесили мину времен Второй мировой войны

Мина была опасной для местных жителей.

В лесу близ села Гримайловка Золочевского района Львовской области нашли мину времен Второй мировой войны. Ее неизвестные повесили на дерево всего в нескольких сотнях от жилых домов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели отметили, что опасную взрывчатку, вероятно, нашли неизвестные и повесили на дерево. В ГСЧС отметили, что мина представляла опасность для местных жителей, поскольку она была в нескольких сотнях метров от жилых домов. Взрывотехники уже обезвредили мину.

Facebook/ ГСЧС Украины

"Удивительная находка. Неужели после почти 80 лет со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Эта мина не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны. Ее туда заботливо повесили небезразличные граждане, которые считают, что при обнаружении взрывчатки, это единственный правильный выход", — отметили в ГСЧС.

Спасатели призвали украинцев в случае обнаружения опасной взрывчатки сразу звонить на 101.

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