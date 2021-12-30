"Удивительная находка": во Львовской области на дерево повесили мину времен Второй мировой войны

Мина была опасной для местных жителей.
В лесу близ села Гримайловка Золочевского района Львовской области нашли мину времен Второй мировой войны. Ее неизвестные повесили на дерево всего в нескольких сотнях от жилых домов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели отметили, что опасную взрывчатку, вероятно, нашли неизвестные и повесили на дерево. В ГСЧС отметили, что мина представляла опасность для местных жителей, поскольку она была в нескольких сотнях метров от жилых домов. Взрывотехники уже обезвредили мину.
"Удивительная находка. Неужели после почти 80 лет со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Эта мина не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны. Ее туда заботливо повесили небезразличные граждане, которые считают, что при обнаружении взрывчатки, это единственный правильный выход", — отметили в ГСЧС.
Спасатели призвали украинцев в случае обнаружения опасной взрывчатки сразу звонить на 101.
Читайте также:
- "Полуголое платье" спутницы экс-замминистра образования продали на аукционе: кто приобрел и зачем
- Две левые перчатки, вздутые шарики и хомяки: топ удивительных вещей, которые отдают бесплатно в Киеве на OLX
- В Харьковской области суд рассматривал дело 9-классницы, игравшей котом в футбол