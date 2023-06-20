Удары дронов по Львову: Садовый рассказал о последствиях взрывов

В городе есть незначительные повреждения.

В результате атаки беспилотниками по Львову на рассвете 20 июня в городе произошли незначительные разрушения. Уже к концу дня их планируют исправить.

Об этом сообщил в комментарии "Радио Свобода" городской голова Андрей Садовый.

По его словам, в результате атаки вылетели стекла и в домах, и в объекте инфраструктуры. Все объекты работают. В результате вражеского удара пострадавших нет.

"Коммунальные службы, ГСЧС сработали достаточно оперативно. Немного окна вылетели. Но в целом Львов продолжает жить нормальной жизнью. Все объекты функционируют. Никаких остановок нет", — добавил мэр.

Удар по Львову ночью 20 июня

Во Львовской области 04:05 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами. Сирены раздавались в области до 06:01. Во время "тревоги" жители областного центра сообщили о взрывах. Их подтвердили в мэрии.

Утром стало известно, что кафиры атаковали беспилотниками областной центр. В городе зафиксировали "прилеты" об объекте критической инфраструктуры.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, около 05:00 Shahed атаковали Львов. Зафиксировано три попадания дронов. На месте "прилета" возник пожар. Прошло без жертв.

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