Ударился о металлическую урну: во Львове врачи спасли 14-летнего парня, которому на стадионе разорвало почку

Врачам удалось сохранить орган.

Львовские медики спасли 14-летнего жителя Стрыйского района, которому на стадионе из-за удара разорвало почку.

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Об этом сообщили в областной детской клинической больницы "Охматдет".

14-летний парень, будучи на стадионе, ударился о металлическую урну. В тот день у него была сильная тошнота и рвота, однако он не рассказал родителям об этом. На следующий день он увидел в моче кровь, а потому признался родителям об инциденте.

Ребенка госпитализировали в "Охматдет". Там у него диагностировали разрыв почки и гематому печени.

"После обследований наши хирурги увидели, что в результате удара почка не до конца разорвана, не пострадали магистральные сосуды, поэтому стоило попытаться спасти почку. Команда урологов сшила почку так, что обе ее части сохранили функциональность. Ребенок будет иметь обе почки. Юний пациент уже сам ходит, мочевыделительная система хорошо работает. Врачи продолжают следить за тем, как влияет на отток мочи послеоперационный рубец", — сообщили львовские медики.

По данным врачей, после операции подросток уже хорошо себя чувствует, 26 августа его выписали домой.

Напомним, во Львове впервые пересадили почку 13-летней девочке.

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