Ударил в грудь и спину: в центре Львова мужчина напал на двух женщин с кухонным ножом — фото

В центре Львова 19 сентября прохожие задержали неадекватного мужчину, который напал на проходившую мимо 74-летнюю женщину, ударив ее ножом в спину, после чего пытался убежать. На место прибыли правоохранители, арестовавшие нападающего.

Об этом пишет пресс-служба полиции Львовской области.

Полиция установила, что этот мужчина также напал с ножом на 25-летнюю прохожую. Нападающий подбежал к женщине, вытащил из-под куртки кухонный нож и нанес ей несколько ударов в грудь и живот, после чего скрылся.

Обе женщины госпитализированы.

Полицейские установили личность преступника, 35-летнего жителя Львовского района. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Мужчина, напавший на двух женщин во Львове с ножом / Фото: Полиция Львовской области

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию в военкомате.

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