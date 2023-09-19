Удар по Львову: как доставали людей из-под завалов в первые минуты — видео

Полиция выложила видео с первыми минутами после атаки дронами по Львову.

В ночь на 19 сентября во Львове в результате атаки "Шахедами" было разрушено складское помещение. Во время удара оккупантов погиб один человек. Еще два человека пострадали, один из них – госпитализирован.

Видеозапись с первых минут после удара опубликовало МВД Украины.

Так, первыми патрульные прибыли на место взрыва и вместе с рабочими начали разбирать завалы и доставать людей – существовала угроза повторных ударов беспилотниками.

"Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалко немедленно присоединились к неравнодушным гражданам и начали отбрасывать обломки конструкций. Удалось высвободить двух человек – 26-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. К сожалению, есть погибший и еще один мужчина травмирован", – рассказали полицейские.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке на Львов.

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