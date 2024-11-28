Удар по энергетике Львовщины: власти сделали неутешительный прогноз об отключениях

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Во Львовской области враг атаковал два объекта критической инфраструктуры. В настоящее время 515 тысяч абонентов области находятся без электроснабжения.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Львовской ОВ Андрей Годик.
"Это 394 населенных пункта полностью и около 1000 населенных пунктов частично", — сообщил он.
Критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение) функционирует в штатном режиме с привлечением альтернативных источников питания, преимущественно генераторов. По словам Годика, в области готовились к возможным эксцессам, запас топлива создан, поэтому ситуация более или менее стабильна.
Безусловно, графики почасовых отключений лучше, ведь они позволяют спланировать свою жизнедеятельность. Это не аварийные отключения.
"К сожалению, в ближайшие недели нам придется жить в достаточно жестких графиках электроснабжения", — подытожил первый заместитель председателя Львовской ОВА.
Напомним, в четверг, 28 ноября, оккупанты нанесли массированную атаку на объекты энергетики Украины. В ряде регионов были применены экстренные отключения света.
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