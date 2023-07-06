Удар "Калибрами" по Львову: сколько укрытий в городе не работали

Правоохранители открыли производство.
Правоохранители получили информацию, что ночью 6 июля во время ракетного удара во Львове было закрыто по меньшей мере десять укрытий.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
"Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны", — подчеркнул министр.
Полиция Львовщины открыла уголовное производство по части первой 135 статьи УКУ – "оставление в опасности". Санкция предусматривает ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, мэр города Андрей Садовый рассказал о последствиях ударов "Калибрамы" по Львову, а также — о жертвах атаки. Известно о четырех погибших. В момент удара они находились в собственных домах. Впрочем, рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. На момент тревоги было открыто, но там находились только пять человек.
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