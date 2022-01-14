"Ученики с них насмехаются": на Львовщине в школах детей-льготников кормят по другому меню и отдельно от одноклассников (фото)

"Ученики с них насмехаются": на Львовщине в школах детей-льготников кормят по другому меню и отдельно от одноклассников (фото)

Активистка также опубликовала фото того, как выглядит разделенное меню для детей в одной из школ Червонограда.

В г. Червоноград Львовской области в школах детей-льготников кормят отдельно от одноклассников. Детям дают другие блюда и сажают за отдельным столом.

Также читайте Реформа школьного питания: отныне в украинских учебных заведениях готовят по новым стандартам

Об этом в сообществе "Родители SOS" сообщила член общественного совета при исполкоме Червоноградского горсовета Юлия Дмитрук.

Активистка рассказала, что к ней обратились родители первоклассницы, которая учится в одной из школ Червонограда и получает бесплатное питание. Из-за того, что дети питаются отдельно, над ними насмехаются другие ученики.

"По сути, дети-льготники получают питание в начальных классах бесплатно и стоимость их порции составляет 34 грн. Остальные же ученики покупают себе порцию за 35 грн. Если в классе есть льготники, то им накрывают отдельный стол от остальных одноклассников. Дети насмехаются над льготниками, по поводу чего и обратилась ко мне мама первоклассницы", – написала Юлия Дмитрук.

Активистка также опубликовала фото того, как выглядит меню для детей в одной из школ Червонограда.

"Рис и рыба – это для льготников, а картофельное пюре и рыбная котлета – для тех, кто платит. Такая себе сегрегация", – отметила Юлия Дмитрук.

ТСН.ua пытался получить комментарий от Червоноградского городского совета и отдела образования горсовета, однако там не отвечают на телефонные звонки. Как только появится официальная позиция органа местных властей, мы сразу ее опубликуем.

Напомним:

По всей стране заработала новая система школьного питания. Многие удовлетворены изменениями. В некоторых же школах дети есть просто отказываются.

Читайте также: