"Ученики с них насмехаются": на Львовщине в школах детей-льготников кормят по другому меню и отдельно от одноклассников (фото)

Активистка также опубликовала фото того, как выглядит разделенное меню для детей в одной из школ Червонограда.
В г. Червоноград Львовской области в школах детей-льготников кормят отдельно от одноклассников. Детям дают другие блюда и сажают за отдельным столом.
Об этом в сообществе "Родители SOS" сообщила член общественного совета при исполкоме Червоноградского горсовета Юлия Дмитрук.
Активистка рассказала, что к ней обратились родители первоклассницы, которая учится в одной из школ Червонограда и получает бесплатное питание. Из-за того, что дети питаются отдельно, над ними насмехаются другие ученики.
"По сути, дети-льготники получают питание в начальных классах бесплатно и стоимость их порции составляет 34 грн. Остальные же ученики покупают себе порцию за 35 грн. Если в классе есть льготники, то им накрывают отдельный стол от остальных одноклассников. Дети насмехаются над льготниками, по поводу чего и обратилась ко мне мама первоклассницы", – написала Юлия Дмитрук.
Активистка также опубликовала фото того, как выглядит меню для детей в одной из школ Червонограда.
"Рис и рыба – это для льготников, а картофельное пюре и рыбная котлета – для тех, кто платит. Такая себе сегрегация", – отметила Юлия Дмитрук.
ТСН.ua пытался получить комментарий от Червоноградского городского совета и отдела образования горсовета, однако там не отвечают на телефонные звонки. Как только появится официальная позиция органа местных властей, мы сразу ее опубликуем.
Напомним:
- По всей стране заработала новая система школьного питания. Многие удовлетворены изменениями. В некоторых же школах дети есть просто отказываются.
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