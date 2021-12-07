Убийство водителя BlaBlaCar Познякова: Верховный суд вынес убийце окончательный приговор

Главный подозреваемый в убийстве таксиста погиб.

Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Убийцу парня Дмитрия Голуба приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Об этом сообщили на странице Верховного суда Украины в Facebook.

Так, 7 декабря Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на судебные решения по осужденному в убийстве.

"В соответствии с приговором Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года, оставленного без изменения решением Киевского апелляционного суда от 7 июня 2021 года, фигурант этого уголовного производства был также признан виновным в разбое – нападении на водителя с целью завладения его имуществом в в сочетании с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины), незаконном завладении автомобилем потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины), подделке и использовании официальных документов (части 1, 4 ст. 358 УК Украины), незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Это наказание оставлено в силе Верховным судом.

Как известно, Тарас Позняков исчез в Киево-Святошинском районе примерно в 35 км от Киева 4 апреля 2016 года. Утром он выехал из Львова на собственном автомобиле, взяв неизвестного попутчика на популярном сервисе BlaBlaCar, однако в Киев так и не доехал. Позже правоохранители обнаружили автомобиль со следами крови. 5 августа полиция в Хмельницкой области по делу Тараса Познякова задержала экс-бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба.

Главный подозреваемый в убийстве таксиста – Кингисепп Луан, он погиб в результате взрыва самодельной взрывчатки в квартире на столичном проспекте Науки. Луан родился в Российской Федерации, более известен по прозвищу "Лука".

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