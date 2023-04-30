Категория
Львов
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Убил за межу: во Львовской области мужчина из ружья расстрелял двух соседей

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
206
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Убил за межу: во Львовской области мужчина из ружья расстрелял двух соседей

Мужчина решил убить соседей из-за споров за межу / Фото: Полиция Львовской области

Жители села говорят, что соседи постоянно ссорились за границу.

Во Львовской области 61-летний мужчина из ружья застрелил 37-летнего соседа и ранил 63-летнюю соседку.

Об этом сообщает полиция Львовской области и Zaxid.net.

Инцидент произошел 27 апреля в одном из сел Самборского района. Злоумышленник, взяв с собой заряженное охотничье ружье и патроны, пришел во двор к соседям.

Первым выстрелом он попал в голову 37-летнему соседу / ©
Первым выстрелом он попал в голову 37-летнему соседу

Первым выстрелом он попал в голову 37-летнему мужчине, а вторым – в ногу его 63-летней теще. От полученных телесных повреждений раненый скончался на месте происшествия, а женщина, пока сосед перезаряжал оружие, скрылась в доме и закрыла входную дверь.

Ее муж позвонил медикам и правоохранителям – в дальнейшем врачи провели операцию и спасли раненую жизнь.

Злоумышленник скрылся в лесу. С помощью кинологов и дрона с тепловизором, правоохранители нашли и задержали беглеца. Максимальное наказание, угрожающее злоумышленнику – до пятнадцати лет лишения свободы.

Жители села говорят, что соседи постоянно ссорились за межу. Конфликт обострился сейчас, когда началась весенняя пахота.

Отмечается, что задержанный ранее имел проблемы с законом, в частности, бросался с топором на упомянутых соседей, однако трагедии тогда удалось избежать. Мужчина нигде не работал, жил на социальную помощь. У него нет собственной семьи, проживает в одном доме с сестрой.

Ранее сообщалось, что в Киевской области: отец ранил сына, а когда проснулся — тот был мертвым.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
206
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация