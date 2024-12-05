Убил собаку палкой: полиция сообщила о подозрении житель Львова

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
84-летний житель Львова стал подозреваемым в жестоком обращении с животными после того, как убил собаку палкой.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
В сентябре 2024 года 84-летний мужчина по просьбе соседки привязал ее собаку к дереву, после чего нанес животному не менее 4-х ударов деревянной палкой по голове, что привело к ее гибели.
"К раскрытию преступления были задействованы оперативники, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2", — говорится в сообщении.
Мужчине было поставлено в известность о подозрении за жестокое обращение с животными. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Напомним, в Киеве судили женщину за убийство кота.
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