Убил кочергой, потому что встретилась со знакомыми: во Львове домашний тиран расправился с 33-летней женщиной

Убил кочергой, потому что встретилась со знакомыми: во Львове домашний тиран расправился с 33-летней женщиной

Правоохранителям мужчина заявил, что он избил женщину, потому что "хотел ее научить правильно вести себя и не обманывать его".

В с. Белое Львовского района Львовской области 31-летний мужчина жестоко убил свою 33-летнюю сожительницу. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Об этом идет речь в приговоре Перемышлянского районного суда Львовской области.

По данным следствия, убийство произошло в ночь на 19 марта 2021 года. 33-летняя женщина ориентировочно в 21:00 вернулась домой из Львова. Обвиняемый спросил ее, где она была. На это женщина рассказала, что встретила знакомых в городе. Это не понравилось агрессору и он на кухне взял кочергу и стал жестоко избивать потерпевшую. Женщина умоляла мужчину остановиться и даже извинилась, что провела время со знакомыми. Агрессор же жестоко избивал потерпевшую даже, когда у нее из лица текла кровь. Тогда женщина вышла в другую комнату и упала. Впоследствии пострадавший помог женщине умыться и уложил ее спать. К утру потерпевшая скончалась. У женщины диагностировали многочисленные травмы и кровоизлияния, что привело к смерти.

После этого мужчина пошел к соседу и сообщил, что он избил сожительницу и она скончалась. Правоохранителям мужчина заявил, что он избил женщину, потому что "хотел ее научить правильно вести себя и не обманывать его".

В ноябре суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Читайте также:

Полиция разыскивает иностранца, подозреваемого в убийстве 38-летней женщины с Ровно | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку