Убил и лег спать: во Львовской области сын отлупил до смерти родного отца (фото)

Подозреваемый беспощадно бил руками и ногами отца по голове.

В Червонограде Львовской области полицейские задержали 34-летнего подозреваемого в убийстве его отца. Задержанный нанес жертве многочисленные удары в голову во время конфликта, причинив ему смертельные травмы.

"24 ноября, около 14:50, на оперативную линию 102 поступило сообщение от медиков о том, что в квартире одного из домов по улице Грушевского в Червонограде обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти", — рассказывают в полиции Львовщины.

За указанным адресом выехали правоохранители. На теле погибшего 65-летнего местного жителя эксперты обнаружили многочисленные травмы.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 34-летний сын погибшего. Накануне, 23 ноября, около 20:00, между ним и погибшим возник конфликт, во время которого молодой человек начал избивать отца по голове. Когда мужчина потерял равновесие и упал на пол, сын нанес ему еще несколько ударов ногой в участок головы, причинив смертельные травмы. После этого лег спать.

Злоумышленника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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