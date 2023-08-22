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Убеждали людей брать кредиты: во Львове вынесли приговор "пасторам" церкви

Убеждали людей брать кредиты: во Львове вынесли приговор "пасторам" церкви

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Убеждали людей брать кредиты: во Львове вынесли приговор "пасторам" церкви

Во Львове судили "пасторов" церкви

Общая сумма средств, которыми завладели "пасторы", составляет более 3,5 млн. грн.

Во Львове три пастора львовского филиала Церкви "Посольство Божье", который основал нигериец Сандей Аделаджа, убеждали последователей секты брать кредиты и вкладывать деньги в церковный бизнес.

Об этом пишет Zaxid.NET.

Отмечается, что основатель секты проводила аферы вместе со своим мужем-пастором и другими людьми.

"Еще один из пасторов "Церкви Посольства Божьего" был руководителем львовского филиала компании "Лионебанк Украина", который оказался финансовой пирамидой", — говорится в сообщении.

Задержанные работали в 2007-2008 годах, убеждая их брать большие кредиты. В частности, они обещали погасить задолженность, но не делали этого, а полученные деньги вкладывали в свой бизнес.

Общая сумма средств, которыми завладели "пасторы", составляет более 3,5 млн. грн.

"Железнодорожный райсуд Львова назначил женщине-основательнице организации 10 лет заключения, а двум другим пасторам — по 8 лет. Они также должны выплатить 14 обманутым людям более 28 млн грн", — говорится в сообщении.

Добавим, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пограничнику, самовольно покинувшему место службы в Донецкой области и перешедшему на сторону российских захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
368
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