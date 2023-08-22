Убеждали людей брать кредиты: во Львове вынесли приговор "пасторам" церкви

Во Львове три пастора львовского филиала Церкви "Посольство Божье", который основал нигериец Сандей Аделаджа, убеждали последователей секты брать кредиты и вкладывать деньги в церковный бизнес.

Об этом пишет Zaxid.NET.

Отмечается, что основатель секты проводила аферы вместе со своим мужем-пастором и другими людьми.

"Еще один из пасторов "Церкви Посольства Божьего" был руководителем львовского филиала компании "Лионебанк Украина", который оказался финансовой пирамидой", — говорится в сообщении.

Задержанные работали в 2007-2008 годах, убеждая их брать большие кредиты. В частности, они обещали погасить задолженность, но не делали этого, а полученные деньги вкладывали в свой бизнес.

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Общая сумма средств, которыми завладели "пасторы", составляет более 3,5 млн. грн.

"Железнодорожный райсуд Львова назначил женщине-основательнице организации 10 лет заключения, а двум другим пасторам — по 8 лет. Они также должны выплатить 14 обманутым людям более 28 млн грн", — говорится в сообщении.

Добавим, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пограничнику, самовольно покинувшему место службы в Донецкой области и перешедшему на сторону российских захватчиков.

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