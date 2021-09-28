Убегал от полиции на велосипеде: во Львове случайно задержали вора, который воровал запчасти с авто (фото)

Убегал от полиции на велосипеде: во Львове случайно задержали вора, который воровал запчасти с авто (фото)

Мужчина в содеянном сознался и объяснил, что он обокрал автомобиль.

Во Львове на улице Ярослава Мудрого патрульные случайно задержали вора, который увидев полицию, пытался скрыться на велосипеде.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

По данным патрульных, они на улице Морозенко в ночь на 28 сентября увидели мужчину на велосипеде, который заметив полицию по неизвестным причинам начал ехать быстрее. Правоохранители решили его остановить, однако подозреваемый начал еще быстрее бежать. Его задержали на ул. Ярослава Мудрого.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Мужчина признался, что он на Левандовке украл аккумулятор с автомобиля Seat. Также с собой он прихватил и чужие инструменты. Подозреваемого задержали, это — 50-летний местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Тернопольской области мужчина угнал автомобиль, чтобы не идти пешком домой.

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