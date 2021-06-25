"У вас есть время, гуляйте": во Львове поезд "забыл" пассажиров на вокзале, их вещи направились в Киев

"У вас есть время, гуляйте": во Львове поезд "забыл" пассажиров на вокзале, их вещи направились в Киев

По словам пассажирки, после скандала в "Укрзализныце" им предложили ехать другим поездом в Киев, однако в кабине водителя.

Во Львове поезд Ивано-Франковск — Киев отправился без нескольких пассажиров. Это произошло из-за того, что проводники объявили о перерыве, однако впоследствии время движения изменился, но об этом предупредили не всех пассажиров.

Об этом в Twitter написала одна из пассажирок, которую "забыли" во Львове Екатерина Сметанюк.

По словам девушки, во время остановки в Львове к поезду Ивано-Франковск-Киев решили додать вагон с пассажирами, которые едут из Вены. Поэтому проводники сообщили, что у людей есть час и они могут погулять. Однако впоследствии поезд тронулся преждевременно, не предупредив об этом всех пассажиров. Как следствие, вещи людей поехали в Киев, тогда как люди остались ждать во Львове.

"Перед прибытием к остановке во Львове проводник прошелся по всем купе и объявил стоянку "минимум на час" в связи с опозданием прицепного вагона. Сказал, идите гуляйте. Перед тем, как выйти я подошла к проводнику и уточнила информацию дважды, уверен ли он. Проводник сказал точно", — написала Екатерина Сметанюк.

По словам женщины, после скандала в "Укрзализныце" им предложили ехать другим поездом в Киев, однако в кабине водителя.

Что сделала @Ukrzaliznytsia ?

ЗАПРОНУВАЛА ЛЮДЯМ ПОЕХАТЬ БЕСПЛАТНО в кабине водителя НА ДРУГОМ ПОЕЗДЕ

Других вариантов не предложено — Kateryna Smetanyuk (@katrin_buk) June 25, 2021

"Дежурная по вокзалу говорит, что будут просить нам оплатить билеты на другой поезд, но не обещают, что получится", — добавила пассажирка, которую "забыли" во Львове.

Директор филиала Пассажирская компания АО "Укрзализныця" Александр Петровский в социальных сетях объяснил, что во Львове "забыли" только двух пассажиров. Он добавил, что пассажирам объявили лишь ориентировочное время остановки, однако пообещал уточнить ситуацию с проводниками.

"Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлениями нового времени. Время задержки удалось сократить, все сели и поехали, "потерялись" 2 пассажира-студенты. Такое бывает, но ждать каждого поезд также не может. Все вещи с запоздалых пассажиров в целости", — написал Петровский.

Напомним, пассажиры поезда показали, как с потолка вагона льется вода.

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