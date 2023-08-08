Около сел на Львовщине заметили бурого медведя: людей призывают быть осторожными

Около сел Дрогобычского района Львовской области заметили бурого медведя, который гулял в лесополосе. Власти призывают местных жителей быть осторожными и сообщать о животном лесникам.

Об этом пишет Дрогобычская районная военная администрация.

Животное заметили в сельской местности Дрогобычского района, а именно в селах Гаи, Лазы, Доброгостов, Стебницкая дача, Ликарский берег, квартал 65,77.

"Сегодня утром его видели в лесопосадке. В случае обнаружения животного просим немедленно сообщить леснику. Контакты: 096 970 18 30 Василий Дмитришин", - говорится в сообщении.

Следы медведя во Львовской области / Фото: Дрогобычская районная военная администрация

Отметим, что бурый медведь занесен в Красную книгу Украины. Это опасный хищник, с которым следует осторожно обращаться.

“Если встретили медведя – сначала не паниковать, не подавать каких-то громких сигналов, он может отреагировать агрессивно и, не дай Бог, наброситься. Для человека – это шанс на выживание до нуля. Это сильный зверь, вес которого достигает 300, а то и больше килограмм”, - объяснял ранее в комментарии ТСН руководитель охотничьего отдела Северо-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Юрий Штогун.

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Если увидели медведя – не стоит бегать, потому что это животное может догнать человека. Не стоит прятаться на дереве или притворяться мертвым, поскольку это может трагически закончиться.

Нужно нерезко отходить назад. Медведь обычно избегает встреч с людьми и не стремится к конфликту.

Если животное следует за вами, бросьте на землю рюкзак или куртку, это отвлечет медведя и у вас будет время отойти.

Напомним, в Ровенской области обнаружили следы медведя, которого в регионе быть не может.

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