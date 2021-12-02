У ребенка тяжелые травмы: во Львовской области разыскивают водителя, который сбил 11-летнего мальчика и сбежал

Правоохранители просят помочь установить обстоятельства ДТП.
В среду вечером, 1 декабря, в городе Великие Мосты Червоноградского района Львовской области водитель сбил 11-летнего местного мальчика и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в 20:55 на улице Львовской.
Как рассказали в полиции Львовщины, в результате аварии мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Сейчас правоохранители разыскивают беглого водителя.
"Всех, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет установить обстоятельства происшествия, просьба сообщить на оперативную линию 102 или в ближайшее подразделение полиции", — отметили правоохранители.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
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