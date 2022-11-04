У 17-летнего юноши из Львовщины образовалась дыра в желудке, из-за которой еда попадала в брюшную полость

Врачи обнаружили в желудке парня отверстие размером до 1,5 см и большое количество соляной кислоты желудочного содержимого и пищи в брюшной полости. Все это привело к еще одной проблеме — спаечной болезни и кишечной непроходимости.

У 17-летнего Дмитрия из Львовщины подростковый гастрит вызвал перфоративную язву (отверстие) в желудке, а содержимое желудка повредило его внутренние органы. Юношу с острыми болями госпитализировала скорая.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет.

Более полугода назад Дмитрий почувствовал дискомфорт в области желудка. Поскольку рядом расположена поджелудочная железа, то после определенных консультаций с врачами решили лечить именно ее. В то время язвенная болезнь развивалась и привела к язве с перфорацией, простыми словами у парня образовалось отверстие в желудке.

"С внезапной острой кинжалообразной болью в животе пациент обратился за медицинской помощью по месту проживания, где ему оказали первую медицинскую помощь и направили в областную клинику. В нашу больницу парня привезла скорая помощь", — рассказывают в медучреждении.

После дополнительных обследований хирурги подтвердили патологию у парня и установили диагноз — нарушение целостности полости желудка, а именно перфорация (отверстие) желудка.

Во время операции в желудке обнаружили отверстие размером до 1,5 см и большое количество соляной кислоты желудочного содержимого и пищи в брюшной полости. Врачи говорят, что это содержимое очень агрессивно для внутренних органов и привело к сложному перитониту — воспалительному процессу в брюшиной полости, который вызывает тяжелую интоксикацию, поражает внутренние органы и системы.

Отверстие в желудке врачи устранили, но столкнулись с еще одной проблемой, у парня была еще и спаечная болезнь и кишечная непроходимость, к которой привел острый перитонит (простыми словами химический ожог кислотным содержимым желудка, который был в свободном пространстве брюшной полости и привел к многочисленным ранам кишечника).

Поэтому врачам пришлось делать еще двухчасовую операцию, чтобы разъединить сросшиеся участки между петлями кишечника и восстановить проходимость пищевой цепочки.

"К счастью, хирургам удалось выполнить все манипуляции успешно. Сейчас состояние ребенка с каждым днем с положительной динамикой, команда анестезиологов совместно с хирургами продолжают бороться за полное выздоровление Дмитрия. В дальнейшем, парень будет консультироваться также у гастроэнтеролога", — говорят медики.

Врачи отмечают важность правильного питания детей и избегания стрессов, которые также приводят к проблемам с желудком.

"Родителям на заметку! Правильное и сбалансированное питание детей чрезвычайно важны для здоровья, иначе последствия могут быть очень плачевными. В этом убедился и 17-летний Дмитрий из Львовщины. Парень ответственный и трудолюбивый, учится и параллельно помогает родителям по хозяйству. Но часто забывал о еде, или питался перекусами”, – отметили медики.

Напомним, в Украине введена программа - неонатальный скрининг по проверке малышей на 21 редкое заболевание.

Читайте также: