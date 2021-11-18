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"Ты не знакома со старшими мужчинами, я могу быть у тебя первым": во Львове водитель такси приставал к ребенку

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"Ты не знакома со старшими мужчинами, я могу быть у тебя первым": во Львове водитель такси приставал к ребенку

pixabay.com

Мать 16-летней девушки обратилась с заявлением в полицию и службу такси.

Во Львове водитель одной из служб такси сделал ребенку непристойное предложение. Он во время поездки добивался 16-летней девочки.

Об этом пишет "Эспрессо. Запад" со ссылкой на мать девушки Галину Кравцову.

Женщина рассказала, что ее дочь ехала на фотосессию в центр города. Во время этого водитель такси приставал к ее дочери. Он говорил, что "будут ли тебя на фотосессии только фотографировать" и предлагал "сделать ей массаж".

"Ты просто не знакома еще с такими старшими мужчинами, я могу быть у тебя первым". Такое предложение услышала дочь", – говорит Галина Кравцова.

Девочка была испугана, а потому не сняла этот инцидент на камеру. Однако уже на следующий день таксист написал ей в один из месседжеров.

Фото: Еспресо. Захід / ©
Фото: Еспресо. Захід

А когда женщина опубликовала сообщение об инциденте в Facebook, ей тоже написал водитель такси и заявил, что он "нормальный и имеет детей и внуков".

Мать 16-летней девушки обратилась с заявлением в полицию и службу такси. Правоохранители пообещали пообщаться с водителем, а служба такси уже заблокировала его на год.

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