"Ты что, шутишь?": преподаватель Львовского университета ответил на обвинения в домогательствах к студенткам

Иосиф Лось, 87-летний профессор Львовского университета, прокомментировал обвинения бывшей студентки в домогательствах, отрицая их и назвав "провокацией".

Об этом пишет lviv.media.

Бывшая студентка факультета журналистики ЛНУ, где 87-летний профессор Иосиф Лось преподает с начала 1970-х годов, рассказала, что он домогался ее во время учебы, а другие выпускницы подтвердили подобный опыт, заявив, что педагог не только касался их, но и пытался целовать.

Об этом рассказала корреспондентка NGL.media Екатерина Родак на своей странице в Facebook.

На факультете знали: история бывшей студентки

Она поделилась историей о домогательствах со стороны преподавателя факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко Иосифа Лося, которым она подверглась во время учебы.

По ее словам, во время сдачи зачета преподаватель начал вести личный разговор, касаясь ее руки.

“Когда мне было 19 лет, то преподаватель по зарубежной печати Й. Лось на факультете журналистики закрылся со мной в своем кабинете. Я должна была сдать зачет. Мы были вдвоем, и я очень долго слушала его лекцию о том, что я особенная, мне нужен особый мужчина — ариец, украинец, с хорошей генетикой. И что нужно беременеть”, – написала Родак.

По ее словам, преподаватель также убеждал ее в том, что она должна работать только там, где он скажет, не общаться с подругами, а также отказаться от ношения джинсов с открытыми коленями.

Она написала, что на факультете журналистики было хорошо известно о таком поведении профессора.

"И это все сводилось к "хи-хи, ха-ха", ой, поцемал кого-то в губы, кого-то потрогал, кому-то сказал что-то неприличное — ну он же старый, такой человечек с "приветом", не преувеличивай. И такое восприятие его действий позволяло профессору продолжать свое поведение", — рассказала журналистка.

По ее словам, после этого она больше не оставалась с преподавателем наедине и убеждала себя, что это была просто "забавная ситуация".

Комментарий преподавателя

В комментарии изданию Иосиф Лось категорически отверг все обвинения и назвал ситуацию "провокацией".

“Какие домогательства, ты что, шутишь? Я от никого ничего не требую, просто прошу, чтобы они хорошо учились. Но это ложь, вы знаете, сколько мне лет? Ну, это смешно, я уже свое от этого… Я уже прадедушка, не просто дедушка, а прадедушка”, — заявил он.

Когда его спросили, почему тогда бывшие студентки пожаловались на его поведение, Лось назвал их "свиньями": "Потому что свиньи, поросята. Это провокация, кто-то провоцирует, враги. Не верьте, это же грех большой".

На аргумент, что о его поведении говорят женщины, которые сейчас являются известными журналистками и работают в медиа, профессор сказал: "Ну и что с того, может, издание хорошие, но как люди — это свиньи".

Также корреспонденты издания обратились за комментарием к и.о. декана факультета Марьяну Лозинскому, однако ответа еще не получили. В университете тоже пока не отреагировали на ситуацию.

Напомним, ранее речь шла о скандале с домогательствами режиссера Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Полиция открыла дело.