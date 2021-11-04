Труп плавал в реке: во Львовской области нашли мертвым 32-летнего мужчину

Причину смерти мужчины устанавливают эксперты.
В среду, 3 ноября, в с. Страшевичи Самборского района Львовской области в реке Днестр обнаружили тело мужчины. Сообщение о труппе в водоеме спасатели получили в 18:08.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Погибшим оказался 32-летний житель с. Тершев Самборского района. В 20:11 час. чрезвычайники с помощью спасательной веревки вытащили тело на берег и передали работникам полиции.
Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.
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